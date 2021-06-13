Армия спасения какая-то: их семьями травят - хоть бы хны, только лучше себя чувствуют

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаАрмия спасения какая-то: их семьями травят - хоть бы хны, только лучше себя чувствуют Анастасия Миронова Читаю захватывающую историю отравления Дмитрия Быкова боевым веществом.Вернуться к статье3213НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataЖрать меньше надо , во всех смыслах. Мозг салом покрылся - не работает. Заезжую пластинку прокручивает раз за разом.Александр ИвановОбычный литературный Алкаш, опился как Гайдарушка и еще обжирался без остановеи, вот чуть и не отбросил свом копыта!!Алексей Сафронов...печалька😭что не сдохНикос ГеоргиадисКак страшно жить.Томара ТычковаДа, надо срочно совершенствовать новичок, что-то слишком много развелось в стране продажных либералов и предателей оппозиционеров.Vera MaloletkinaА кто же все-таки самый главный предатель?Владимир КричковскийИли наказывать исполнителей. Совершенно разучились работать. Сплошные проколы.Vera MaloletkinaЖаль очень, что слишком много быдла в России.Леонид Попивняк.....хорошо....что " вшивых, откормленных и упитанных .....называющих себя интеллигентами и совестью нации" всего 2%.....)))))Владимир EвтушенкоКого вы лично быдлом считаете? Зильбертруда? Или его противников, то есть, 98% населения?СКсергей козьменкоКак вы самокритичны.Белых ВладимирА вы, конечно, не быдло?Алексей СафроновКогда же, этот свино-бык, перестанет позориться и займёт своё заслуженное место в аду?!Зайцев Виктор Зайцев ВикторНу вот...А меня ещё стыдили за то, что я обозвал боевое ОВ (отравляющее вещество)...Надежду и последнее спасение России, вместо "Новичок"- "Мудачком". Кто-нибудь сможет вспомнить кого сделала "жмуриком" эта пресловуая отрава? Скрыпалей-"мимо кассы". Насрально-Обосрального...та же история. Теперь сразу двое, выживших "щастливчиков"...Эта, жирная пошлость Зильбертруд с псевдонимом "Быков", потом допившийся до положения "мелкотравчатого завистника", Ерофеев (с потомством Попова и Менделеева ни хрена не вышло...Примазался теперь к славе этого Зильбертрудобыкова). Это не ОВ, а какой-то апперитивчик, однако! Остаётся только один вопрос...Кто следующий будет то? В очередь, сукины дети, в очередь!OlegС этого все и начиналось … Халява его всегда манитЛеонидОбожрался и обгадился...на иное сей субъект не способен. Ах, да...еще складно балаболить сподобился.Michael Shapслава Навального не даёт покоя, займи его место, пока он сидитОльга ПолищукЛиберастам не стОит беспокоиться по вопросу "кто следующий?" От нашего " новичка" ещё никто не умер. Разве что после отравления становятся конкретными мудачками. Хотя, таковыми всегда были и остаются.Валерий ШтутинНе могу понять, то ли медицина у нас слабая, то ли сплошная политика тут. По-моему, если есть подозрение на отравление, берется анализ (крови, мочи, чего еще), определяется не только сам факт отравления, но и отравляющее вещество. Дальше уже не так сложно плясать, был это просто испорченный или некачественный продукт, или добавлена в еду какая-то химия, или вообще воздух оказался отравлен, или что еще. По крайней мере, про те отравления, что произошли на территории России, надо было бы сразу как-то сообщить причину, хотя бы в общих чертах. А так, когда молчат, кто-нибудь, хоть внутри страны, хоть за ее пределами, может всегда раздуть шумиху о "отравлении с целью убийства". Информационный вакуум заполняется всякой дрянью, не всегда можно понять, где правда, а где вымысел.ООлегМоя бы воля, я бы им всем безвозвратные путевки в клинику Шаритель выписал. Но иногда они возвращаются. Видимо, "новичек" вызывает привыкание....Александр СимаковЯ, быть может, разглашу сейчас государственную тайну, но по-моему, "Новичок" - это первое этническое оружие в мире! :-) На граждан России он не действует! Англичанка какая-то понюхала пузырек из-под "Новичка", который Петров с Башировым выбросили - и всё, даже в кому не впадала. Сразу померла. А нашим гражданам, что бывшим, что нынешним всё нипочём. Скрипали, Навальный, теперь вот ещё Зильбертруд. Но "Новичок" надо доработать, чтобы после применения у наших граждан не было никакой комы - максимум насморк или понос. Да и понос только если Новичок концентрированный. А то, не дай бог, во время боевых действий после применения "Новичка" вся армия противника - трупы, а у нас трофеи некому собирать - понос он никого не пощадит. :-) Да и травить наших граждан, которые "оппозиция", Новичком будет забавнее. Намного проще было бы объясняться с западными партнёрами, если бы Быков и Навальный просто обосрались в самолёте. :-) P.S. А если серьёзно, в уголовном кодексе давно уже статью можно было найти, например за реабилитацию нацизма. И Быкова отправить к Навальному, голодовку объявлять. Она ему очень бы не помешала.евгений дроновБыков - свинота обожравшаяся! Оно о народе думает! -ЖИВОТНОЕ!!!Александр БурцевКогда же этот слюнявый боров заткнётсяВладимир ДомнинНичего удивительного. У нас не только политики и блогеры рукожопые.AKAndrey KorolkevicЭтим гнилым от природы надо меньше жрать и пить в голову'тогда и вонять меньше будут...а то зарядили'"новичёк" им везде со слежкой мерещится...Альбина Колесниковану и ну вот придурок, кому ты нужен боров травленый? рассмешил !!!Томара Тычковакакой-то у нас неэффективный новичок, даже неполноценных не может отравить. Надо срочно его усовершенствовать.GriG MsНовичёк не отрава --- это состояние душёнок в бреднях свихнутых либирастов и пр. гейропGriG MsЕщё один либердон косит под дурачка с "Новичком"Natalija OsmininaКакие же они генетические уродцы.Алла ДубининаЖаль, что это все же был не Новичок , а то бы порыдали и забыли этого хероя либерды... От Новичка так много Колобков уходят , не пора ли его формулу пересмотреть?Белых ВладимирКак задрал этот великий виршеплёт Зильбертруд!!! Надеюсь, синька и обжорка быстро доведут его до финала!Комментировать
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