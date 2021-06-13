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Армия спасения какая-то: их семьями травят - хоть бы хны, только лучше себя чувствуют

Армия спасения какая-то: их семьями травят - хоть бы хны, только лучше себя чувствуют

Анастасия Миронова Читаю захватывающую историю отравления Дмитрия Быкова боевым веществом.

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Nata
Жрать меньше надо , во всех смыслах. Мозг салом покрылся - не работает. Заезжую пластинку прокручивает раз за разом.
Александр Иванов
Обычный литературный Алкаш, опился как Гайдарушка и еще обжирался без остановеи, вот чуть и не отбросил свом копыта!!
Алексей Сафронов
...печалька😭что не сдох
Никос Георгиадис
Как страшно жить.
Томара Тычкова
Да, надо срочно совершенствовать новичок, что-то слишком много развелось в стране продажных либералов и предателей оппозиционеров.
Vera Maloletkina
А кто же все-таки самый главный предатель?
Владимир Кричковский
Или наказывать исполнителей. Совершенно разучились работать. Сплошные проколы.
Vera Maloletkina
Жаль очень, что слишком много быдла в России.
Леонид Попивняк
.....хорошо....что " вшивых, откормленных и упитанных .....называющих себя интеллигентами и совестью нации" всего 2%.....)))))
Владимир Eвтушенко
Кого вы лично быдлом считаете? Зильбертруда? Или его противников, то есть, 98% населения?
сергей козьменко
Как вы самокритичны.
Белых Владимир
А вы, конечно, не быдло?
Алексей Сафронов
Когда же, этот свино-бык, перестанет позориться и займёт своё заслуженное место в аду?!
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Ну вот...А меня ещё стыдили за то, что я обозвал боевое ОВ (отравляющее вещество)...Надежду и последнее спасение России, вместо "Новичок"- "Мудачком". Кто-нибудь сможет вспомнить кого сделала "жмуриком" эта пресловуая отрава? Скрыпалей-"мимо кассы". Насрально-Обосрального...та же история. Теперь сразу двое, выживших "щастливчиков"...Эта, жирная пошлость Зильбертруд с псевдонимом "Быков", потом допившийся до положения "мелкотравчатого завистника", Ерофеев (с потомством Попова и Менделеева ни хрена не вышло...Примазался теперь к славе этого Зильбертрудобыкова). Это не ОВ, а какой-то апперитивчик, однако! Остаётся только один вопрос...Кто следующий будет то? В очередь, сукины дети, в очередь!
Oleg
С этого все и начиналось … Халява его всегда манит
Леонид
Обожрался и обгадился...на иное сей субъект не способен. Ах, да...еще складно балаболить сподобился.
Michael Shap
слава Навального не даёт покоя, займи его место, пока он сидит
Ольга Полищук
Либерастам не стОит беспокоиться по вопросу "кто следующий?" От нашего " новичка" ещё никто не умер. Разве что после отравления становятся конкретными мудачками. Хотя, таковыми всегда были и остаются.
Валерий Штутин
Не могу понять, то ли медицина у нас слабая, то ли сплошная политика тут. По-моему, если есть подозрение на отравление, берется анализ (крови, мочи, чего еще), определяется не только сам факт отравления, но и отравляющее вещество. Дальше уже не так сложно плясать, был это просто испорченный или некачественный продукт, или добавлена в еду какая-то химия, или вообще воздух оказался отравлен, или что еще. По крайней мере, про те отравления, что произошли на территории России, надо было бы сразу как-то сообщить причину, хотя бы в общих чертах. А так, когда молчат, кто-нибудь, хоть внутри страны, хоть за ее пределами, может всегда раздуть шумиху о "отравлении с целью убийства". Информационный вакуум заполняется всякой дрянью, не всегда можно понять, где правда, а где вымысел.
Олег
Моя бы воля, я бы им всем безвозвратные путевки в клинику Шаритель выписал. Но иногда они возвращаются. Видимо, "новичек" вызывает привыкание....
Александр Симаков
Я, быть может, разглашу сейчас государственную тайну, но по-моему, "Новичок" - это первое этническое оружие в мире! :-) На граждан России он не действует! Англичанка какая-то понюхала пузырек из-под "Новичка", который Петров с Башировым выбросили - и всё, даже в кому не впадала. Сразу померла. А нашим гражданам, что бывшим, что нынешним всё нипочём. Скрипали, Навальный, теперь вот ещё Зильбертруд. Но "Новичок" надо доработать, чтобы после применения у наших граждан не было никакой комы - максимум насморк или понос. Да и понос только если Новичок концентрированный. А то, не дай бог, во время боевых действий после применения "Новичка" вся армия противника - трупы, а у нас трофеи некому собирать - понос он никого не пощадит. :-) Да и травить наших граждан, которые "оппозиция", Новичком будет забавнее. Намного проще было бы объясняться с западными партнёрами, если бы Быков и Навальный просто обосрались в самолёте. :-) P.S. А если серьёзно, в уголовном кодексе давно уже статью можно было найти, например за реабилитацию нацизма. И Быкова отправить к Навальному, голодовку объявлять. Она ему очень бы не помешала.
евгений дронов
Быков - свинота обожравшаяся! Оно о народе думает! -ЖИВОТНОЕ!!!
Александр Бурцев
Когда же этот слюнявый боров заткнётся
Владимир Домнин
Ничего удивительного. У нас не только политики и блогеры рукожопые.
Andrey Korolkevic
Этим гнилым от природы надо меньше жрать и пить в голову'тогда и вонять меньше будут...а то зарядили'"новичёк" им везде со слежкой мерещится...
Альбина Колесникова
ну и ну вот придурок, кому ты нужен боров травленый? рассмешил !!!
Томара Тычкова
какой-то у нас неэффективный новичок, даже неполноценных не может отравить. Надо срочно его усовершенствовать.
GriG Ms
Новичёк не отрава --- это состояние душёнок в бреднях свихнутых либирастов и пр. гейроп
GriG Ms
Ещё один либердон косит под дурачка с "Новичком"
Natalija Osminina
Какие же они генетические уродцы.
Алла Дубинина
Жаль, что это все же был не Новичок , а то бы порыдали и забыли этого хероя либерды... От Новичка так много Колобков уходят , не пора ли его формулу пересмотреть?
Белых Владимир
Как задрал этот великий виршеплёт Зильбертруд!!! Надеюсь, синька и обжорка быстро доведут его до финала!

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