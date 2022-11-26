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Каюмов о результативности в сезоне: «Помогло участие в Олимпиаде. Увидел, в каком направлении нужно прибавлять»

Форвард «Локомотива» Артур Каюмов высказался о своей результативности в этом сезоне. – У вас уже 22 очка (9+13) в чемпионате, столько же у Шалунова (12+10) и Алексеева (4+18).

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