МО РФ опубликовало видео с Авдеевского коксохима, где обнаружено много трофеев

Минобороны России сегодня опубликовало первое официальное видео с Авдеевского коксохимического комбината, где у украинских нацистов была оборудована своеобразная база Как это следует из видео, на месте, внутри комбината и его помещениях, обнаружено множество трофеев – это оружие НАТОвского образца.