На набережной Казанки появится ресторанный комплекс в форме бабочки

На набережной Казанки, в районе детского парка, появится ресторанный комплекс «Кубелек». Проект футуристичного здания на улице Подлужной, с высоты действительно напоминающего крылья бабочки, прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.