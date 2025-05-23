Подростков 2008 и 2011 года рождения задержали за подготовку поджога здания Минобороны

В городе Вышний Волочек Тверской области задержали двух подростков 2008 и 2011 года рождения, которые в преддверии Дня Победы по заданию украинского куратора осуществляли подготовку поджога одного из зданий Минобороны, сообщает ФСБ.
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