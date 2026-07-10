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Почему у иконы «Троеручица» три руки и что означает этот образ

Почему у иконы «Троеручица» три руки и что означает этот образ

Икона Божией Матери «Троеручица» давно вызывает вопросы даже у тех, кто видел ее не раз. Необычная деталь — третья рука в нижней части образа — нередко становится поводом для догадок, далеких от церковной традиции.

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