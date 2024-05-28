ВОИР: в России создали раствор, ускоряющий заживление ран

В России создали полифункциональные растворы, которые благодаря своим уникальным свойствам позволяют заживлять раны без предварительной обработки в пять-шесть раз быстрее, чем другие существующие аналоги таких средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии