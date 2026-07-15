Markets Mixed off PPI Report Crude Oil Futures NYMEX:CL1! CME_Group Yesterday’s CPI report brought some volatility across asset classes as there was a lot of back and forth price action where the equities and precious were able to finish the day higher, but did see aa finish significantly off of the high of the day.
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