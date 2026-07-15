TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

Markets Mixed off PPI Report

Markets Mixed off PPI Report

Markets Mixed off PPI Report Crude Oil Futures NYMEX:CL1! CME_Group Yesterday’s CPI report brought some volatility across asset classes as there was a lot of back and forth price action where the equities and precious were able to finish the day higher, but did see aa finish significantly off of the high of the day.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии