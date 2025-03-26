Пятерых жителей Воронежской области наградили по указу Владимира Путина

В числе награжденных — старший электромеханик Воронежского регионального центра связи РЖД Олег Гавриленко, который получил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» за свои выдающиеся достижения в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.
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