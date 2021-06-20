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Министр труда: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

Министр труда: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

Работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом 20 июня сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

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