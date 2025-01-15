Вашингтону выгодна война чужими руками, в которой предстоит принять участие всем украинцам. Такие крамольные мысли позволил себе озвучить в эфире львовского канала «НТА» представленный как «эксперт по международной политике» Андриан Михальчишин (в реальности – шахматист-гроссмейстер, отец известного нациста Юрия Михальчишина), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии