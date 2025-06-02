Душевный бранч Born to Bloom: презентация летней коллекции и разговор о семейных традициях с психологом Вероникой Крутильниковой

Основательница Born to Bloom Оксана Косопкина создала бренд одежды, вдохновившись собственным материнством Оксана Косопкина и Вероника КрутильниковаДетский бренд одежды BORN TO BLOOM собрал своих друзей на роскошном завтраке в ресторане Lou Lou по случаю запуска летней коллекции.
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