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Душевный бранч Born to Bloom: презентация летней коллекции и разговор о семейных традициях с психологом Вероникой Крутильниковой

Душевный бранч Born to Bloom: презентация летней коллекции и разговор о семейных традициях с психологом Вероникой Крутильниковой

Основательница Born to Bloom Оксана Косопкина создала бренд одежды, вдохновившись собственным материнством Оксана Косопкина и Вероника КрутильниковаДетский бренд одежды BORN TO BLOOM собрал своих друзей на роскошном завтраке в ресторане Lou Lou по случаю запуска летней коллекции.

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