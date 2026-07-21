Устья Оби и Енисея накопили наибольшее количество радионуклидов в Арктике

Ученые провели масштабное исследование экологичности морских акваторий российской Арктики. Устья рек Обь и Енисей названы основным «накопителем» радионуклидов в Карском море, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
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