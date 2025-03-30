"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

С Станислава А, кто такие Российские олигархи, это выходцы из 90, это бандиты у которых руки по локоть в крови, кроме денег у них нет ничего святого.

vР viach Россия Интересно, а в Арабских Эмиратах, Южной корее и др.странах, использующих гастарбайтерский труд НЕ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА ??? Неужели Россия так отстала от цивилизации, что неспособна навести порядок в своей экономике?