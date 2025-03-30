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"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме. С жёсткими предложениями выступил Сергей Миронов: "Нечего вам тут делать".

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Комментарии
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С
Станислава
А, кто такие Российские олигархи, это выходцы из 90, это бандиты у которых руки по локоть в крови, кроме денег у них нет ничего святого.
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14 час.
viach Россия
Интересно, а в Арабских  Эмиратах, Южной корее и др.странах, использующих гастарбайтерский труд  НЕ  РЫНОЧНАЯ  ЭКОНОМИКА ???  Неужели Россия так отстала от цивилизации, что неспособна навести порядок в своей экономике?
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14 час.
св
спивак виктор
не могут диаспоры научить приличию своих сограждан то за одну паршивую овцу 100 голов на родину за счет их диаспор,принимать специалистов без семей а если завезли пусть содержат за свой счет! не нравится страна ее законы ее граждане-вон на родину с запретом на возврат на 50 лет !
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9 час.
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