Самая популярная актриса России и шоу от косплееров: программа фестиваля «ГикКон» в Екатеринбурге

Екатеринбург на два дня вновь превратится в мультивселенную, где можно пообщаться с самой популярной актрисой России Любовью Аксеновой, узнать, почему никогда не вернется 2007 год, и побывать на косплей-шоу.
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