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Zero Hedge

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'Finfluencer' Options Alerts Drive Buying Surges That Quickly Fade, Study Finds

'Finfluencer' Options Alerts Drive Buying Surges That Quickly Fade, Study Finds

'Finfluencer' Options Alerts Drive Buying Surges That Quickly Fade, Study Finds A new study suggests traders paying for options alerts on Discord may be helping create the gains they are trying to chase, according to Bloomberg.

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