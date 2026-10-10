'Finfluencer' Options Alerts Drive Buying Surges That Quickly Fade, Study Finds A new study suggests traders paying for options alerts on Discord may be helping create the gains they are trying to chase, according to Bloomberg.
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