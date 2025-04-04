Рубио высказался об уступках сторон в украинском конфликте

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены заранее судить о возможных уступках, которые могут быть сделаны сторонами в рамках урегулирования конфликта на Украине.
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