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Николай Александрович Макаровец завершает топ-20 прославленных оружейников Тулы

Николай Александрович Макаровец завершает топ-20 прославленных оружейников Тулы

Под руководством Николая Макаровца были созданы системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М» и авиационная ракета калибра 80 миллиметров.

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