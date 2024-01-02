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Царьград

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Подпорная стена рухнула в ростовском ЖК на берегу Дона

Подпорная стена рухнула в ростовском ЖК на берегу Дона

Жильцы намерены обращаться прокуратуру и техназдор.Подпорная земляная стена, которая отделяет внутренний двор ростовского жилого комплекса "Державинский" на улице Береговой, обрушилась за несколько часов до Нового года - вечером 31 декабря.

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