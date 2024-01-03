Боррель обсудил с главой МИД Польши усиление военной помощи Украине

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским необходимость усиления военной помощи Украине, в том числе за счет поставок ракет большой дальности и зенитных ракет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии