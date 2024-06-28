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Соперники Макрона обновили рекорд. До выборов остался день

Соперники Макрона обновили рекорд. До выборов остался день

30 июня стартуют досрочные выборы в парламент Франции. За день до начала кампании соперники президента Макрона из правой партии "Национальное объединение" обновили рекорд поддержки среди жителей страны.

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