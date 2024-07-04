Майор Гром Если небратья думали, что рой дронов будет лететь на их страну только из Ирана, они ошибались.
Блумберг сообщает. Си Цзиньпин вступает в игру: "Шахеды" теперь будут китайскими
Комментарии
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Геннадий Исаков
Не надо выдумывать. Тогда силовики, армия были ещё верны Януковичу, но он струсил, и послушав европейцев, не стал их применять, а когда спохватился, бандеровцы стали всех убивать, тогда и запросил помощи. Совместными силами армии Украины и России могли свободно задавить бандеровцев. Мы, придя на помощь действующему президенту, по его просьбе, не нарушили бы международных законов и никто не имел бы права нам мешать. В Сирии мы поступили точно так же. И здесь было бы как в Сирии. Зачем нам было ждать большой войны, готовиться, входить в Украину и становиться незаконными агрессорами в глазах всего Запада? Огромная разница, быть приглашенным, как друг, для помощи, другое дело, вторгаться, как враг. Зачем мы пошли в Сирию, воевать с какими то террористами, к нам не имеющими отношения, бодаться с Америкой, Турцией, когда под боком они стали плодиться и нам угрожать?
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3 час.
A
Antanas
В.В.Путин.
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2 час.
Александр Батт
Все еще можно прокрутить назад. Надо взять Киев и вернуть Януковича на президентство. Он даст команду ВСУ вернуться в казармы. И война закончится.
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1 час.
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