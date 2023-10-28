Представлена новая Lada Niva Sport со 150-сильным мотором

АвтоВАЗ представил новую «Ниву» для ралли-рейдов – это уже третье поколение внедорожника. Внедорожник создавался с прицелом на участие в ралли-рейде «Шелковый путь» в 2024 году, но успеет посоревноваться и в 2023 году – новая «Нива» Т2 примет участие в чемпионате России по ралли-рейдам в Волгоградской и Астраханской областях.