Андрей Свечников оштрафован на максимальные 5 000 долларов за удар Лоутона из «Флайерс» коленом в колено

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников наказан по итогам матча НХЛ с «Филадельфией» (6:3). Россиянин оштрафован на 5 тысяч долларов за атаку форварда Скотта Лоутона коленом в колено.

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