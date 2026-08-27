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Газета.ру

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Роднина призвала Петросян закончить метания по тренерам

Роднина призвала Петросян закончить метания по тренерам

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на уход фигуристки Аделии Петросян к тренеру Инне Гончаренко, призвав спортсменку закончить метания по тренерам, передает «Матч ТВ».

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