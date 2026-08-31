Генеральное сражение в Донбассе: Герасимов констатировал прорыв первого рубежа обороны ВСУ Юлия ЧелкановаНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов совершил инспекционную поездку в зону боевых действий на Донецком направлении.
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