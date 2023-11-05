Национальный балет "Жок" представит хореографический спектакль "Свадьба"

Прекрасные традиции и обычаи свадьбы и крестин, такие как хора, одевание невесты, прощение, традиционные песни и танцы, можно будет увидеть в хореографическом представлении «Свадьба», организованном Национальным балетом "Жок".
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