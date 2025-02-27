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Россия и США рассматривают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

Россия и США рассматривают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

Потенциальную возможность экономического сотрудничества в Арктике сейчас изучают Россия и США. По информации Bloomberg, Москва и Вашингтон обсуждают совместную работу в области разработки природных ресурсов и развития торговых путей.

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