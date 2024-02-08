НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ну и  РОЖА , ВЫЛИТАЯ ЛОШАДИННАЯ ....!!!Сотрудница Минфин...
  • Николай Гулевич
    А друзья как не садитесь...Правительство выд...
  • Alex Nемо
    А кого и почему должно волновать то что их ЦБ останется без председателя? Вот когда такая новость будет про российски...Бельгийский ЦБ мо...

Банки не поддержали введение штрафов до 500 млн рублей за утечки данных

Банки не поддержали введение штрафов до 500 млн рублей за утечки данных

Участники финансового рынка выступили против введения штрафов с оборота за утечку персональных данных клиентов, написал РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), написанное совместно с финансовыми организациями и направленное в ЦБ, Минцифры и председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх