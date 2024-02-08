Банки не поддержали введение штрафов до 500 млн рублей за утечки данных

Участники финансового рынка выступили против введения штрафов с оборота за утечку персональных данных клиентов, написал РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), написанное совместно с финансовыми организациями и направленное в ЦБ, Минцифры и председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.
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