Банки не поддержали введение штрафов до 500 млн рублей за утечки данных

Участники финансового рынка выступили против введения штрафов с оборота за утечку персональных данных клиентов, написал РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), написанное совместно с финансовыми организациями и направленное в ЦБ, Минцифры и председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.