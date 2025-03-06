Владимир Путин заявил, что бойцы СВО должны быть равны в правах, независимо от того, как попали на фронт

Президент РФ рассказал, как присвоил награду бывшему заключенному, совершившему героический поступок Президент России Владимир Путин подчеркнул равенство прав всех участников спецоперации, независимо от их прежнего статуса.
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