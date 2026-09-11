МВД и ФСБ ликвидировали подпольную типографию в Москве

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольную типографию фальшивых документов в московской квартире. Двое задержанных из Средней Азии производили подделки стоимостью до 100 тысяч рублей, получая заказы через мессенджер.
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