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Царьград

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МВД и ФСБ ликвидировали подпольную типографию в Москве

МВД и ФСБ ликвидировали подпольную типографию в Москве

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольную типографию фальшивых документов в московской квартире. Двое задержанных из Средней Азии производили подделки стоимостью до 100 тысяч рублей, получая заказы через мессенджер.

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