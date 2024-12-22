В ФРГ арестовали психиатра, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке

Это 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Власти трактуют произошедшее как теракт. Можно ли было предотвратить трагедию? Как реагирует общество? И поменялся ли политический расклад накануне выборов канцлера в стране?В Германии арестовали выходца из Саудовской Аравии, подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге.
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