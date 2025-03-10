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Царьград

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Танкисты армии "Запад" уничтожили позиции ВСУ с помощью Т-72Б3М в ЛНР.

Танкисты армии "Запад" уничтожили позиции ВСУ с помощью Т-72Б3М в ЛНР.

Танкисты 20-й гвардейской армии группы "Запад" успешно уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ в Луганской Народной Республике.

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