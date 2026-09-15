Состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекорда

Совокупное состояние 400 богатейших американцев достигло рекордных 8 триллионов долларов. Год назад участники списка вместе владели чуть больше 6,5 триллионами, следует из рейтинга журнала Forbes.
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