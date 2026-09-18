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Отказ Михалкову, побег из Тегерана и торговля у метро: как сложилась судьба актрисы Ирины Азер

Отказ Михалкову, побег из Тегерана и торговля у метро: как сложилась судьба актрисы Ирины Азер

Имя Ирины Азер у советских зрителей ассоциируется с ослепительной красотой, яркими ролями и безупречным стилем.

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