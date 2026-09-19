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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о возможной отставке Диаса: «Думаете, другой тренер выведет «Родину» на 1-е место? Они идут там, где и должны. В «Спартаке», «Краснодаре» и «Зените» сильные игроки»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Хуана Диаса с поста главного тренера «Родины».

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