У коллективного Запада, подсчитывающего баланс побед и поражений в противостоянии с Россией в ушедшем году, есть масса поводов для пессимизма: здесь и катастрофическая неудача по разрушению экономики нашей страны, и провал плана по «тотальным санкциям», которые по итогу походят на дуршлаг, и рост влияния России за пределами «волшебного сада», и превращение русской армии в самые боеспособные вооруженные силы в мире.
Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года.... для Запада
Комментарии
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владимир рябченко
Пролетев по бабкам на сломе царизма, прислали Гитлера... Сейчас похоже с бабками вложенными в УА пролетают, не успокоятся... Барыга потерявший бабло страдает бессонницей...
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7 час.
Махамбет Толеугазин
англосаксов и педерастов на кол... макро шу на гильотину ... шольца в газовую камеру ...
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1 час.
ВГ
Виктор Гутман
«Кто смотрит на запад, не встретит рассвет». Абсолютно точно! Смотрим на восток! На запад - только в перекрестие прицела!
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1 час.
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