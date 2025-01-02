Заноза
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Заноза

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Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года.... для Запада

Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года.... для Запада

У коллективного Запада, подсчитывающего баланс побед и поражений в противостоянии с Россией в ушедшем году, есть масса поводов для пессимизма: здесь и катастрофическая неудача по разрушению экономики нашей страны, и провал плана по «тотальным санкциям», которые по итогу походят на дуршлаг, и рост влияния России за пределами «волшебного сада», и превращение русской армии в самые боеспособные вооруженные силы в мире.

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Комментарии
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владимир рябченко
Пролетев по бабкам на сломе царизма, прислали Гитлера... Сейчас похоже с бабками вложенными в УА пролетают, не успокоятся... Барыга потерявший бабло страдает бессонницей...
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7 час.
Махамбет Толеугазин
англосаксов и педерастов на кол...  макро шу на гильотину ...  шольца в газовую камеру ...
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1 час.
ВГ
Виктор Гутман
«Кто смотрит на запад, не встретит рассвет». Абсолютно точно! Смотрим на восток! На запад - только в перекрестие прицела!
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1 час.

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