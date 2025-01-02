У коллективного Запада, подсчитывающего баланс побед и поражений в противостоянии с Россией в ушедшем году, есть масса поводов для пессимизма: здесь и катастрофическая неудача по разрушению экономики нашей страны, и провал плана по «тотальным санкциям», которые по итогу походят на дуршлаг, и рост влияния России за пределами «волшебного сада», и превращение русской армии в самые боеспособные вооруженные силы в мире.