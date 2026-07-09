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Наш потерянный мир

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На Украине обвинили власти в использовании населения как щита для хранения боеприпасов

На Украине обвинили власти в использовании населения как щита для хранения боеприпасов

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) обвинил украинские власти в использовании населения жилых микрорайонов в качестве живого щита для хранения боеприпасов.

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