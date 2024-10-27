На полях саммита БРИКС, на котором Владимир Путин напомнил о важной роли ООН для согласования действий наций, российская сторона на практике показывала стремление использовать этот ресурс в общих целях.
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На полях саммита БРИКС, на котором Владимир Путин напомнил о важной роли ООН для согласования действий наций, российская сторона на практике показывала стремление использовать этот ресурс в общих целях.
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