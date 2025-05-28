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Огонь и смерть. Иностранных наемников ВСУ сожгли на аэродроме под Харьковом

Огонь и смерть. Иностранных наемников ВСУ сожгли на аэродроме под Харьковом

ВС РФ нанесли мощный удар по военному аэродрому в городе Чугуеве Харьковской области. Прилет в том числе пришелся по пункту дислокации иностранных наемников, воюющих за Вооруженные силы Украины, сообщает подполье.

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