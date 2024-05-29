Матвей Сафонов перейдет в "ПСЖ" за 20 миллионов евро

Футбольные эксперты высоко оценивают переход Матвея Сафонова из "Краснодара" во французский "ПСЖ". По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, российский вратарь перейдет в парижскую команду за 20 миллионов евро, заключив пятилетнее соглашение.