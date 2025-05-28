Евробюрократия пытается остановить ход истории — МИД России

Евросоюз готов пожертвовать всем ради эскалации украинского конфликта, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов 29 мая в комментарии ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.
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