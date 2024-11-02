Нижегородские ученые работают над увеличением средней продолжительности жизни

Вечная молодость: как нижегородские ученые ищут ключ к долголетию Ученые хотят разработать методы диагностики здоровья, которые бы позволили выявлять ранние нарушения в организме и описывать процессы старения Вечная молодость: как нижегородскиеученые ищут ключ к долголетию Ученые хотят разработать методы диагностики здоровья, которые бы позволили выявлять ранние нарушения в организме и описывать процессы старения В 2025 году в России стартует новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».