Нижегородские ученые работают над увеличением средней продолжительности жизни

Вечная молодость: как нижегородские ученые ищут ключ к долголетию Ученые хотят разработать методы диагностики здоровья, которые бы позволили выявлять ранние нарушения в организме и описывать процессы старения Вечная молодость: как нижегородскиеученые ищут ключ к долголетию Ученые хотят разработать методы диагностики здоровья, которые бы позволили выявлять ранние нарушения в организме и описывать процессы старения В 2025 году в России стартует новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
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