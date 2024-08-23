Власти Иванова призвали жителей отказаться от запуска фейеверков

Мэрия Иванова попросила жителей воздержаться от запуска фейерверков. С таким обращением, опубликованным сегодня на сайте ведомства, выступили городские власти, главы и председатели наиболее известных ивановских организаций.
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