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Ивановские новости

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Власти Иванова призвали жителей отказаться от запуска фейеверков

Власти Иванова призвали жителей отказаться от запуска фейеверков

Мэрия Иванова попросила жителей воздержаться от запуска фейерверков. С таким обращением, опубликованным сегодня на сайте ведомства, выступили городские власти, главы и председатели наиболее известных ивановских организаций.

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