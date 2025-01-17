Дорожная обстановка в Ивановской области за прошедшие сутки

В Родниковском районе в 15-42 на 44-ом километре автодороги «Иваново-Родники» 47-летний водитель, управляя транспортным средством «МАЗ», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Нива», под управлением 52-летнего мужчины.
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