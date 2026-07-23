Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи Настало время перемен - отныне вы на мне их не увидите.
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Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи Настало время перемен - отныне вы на мне их не увидите.
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