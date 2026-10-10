OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа

Частные корпорации компенсируют сокращение федеральных бюджетов на исследования, вкладывая ресурсы в миссию Genesis и создание национальной вычислительной сети OpenAI, Anthropic и AMD суммарно вкладывают более $1 миллиарда в программу администрации президента Дональда Трампа под названием «Миссия Genesis».