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OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа

OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа

Частные корпорации компенсируют сокращение федеральных бюджетов на исследования, вкладывая ресурсы в миссию Genesis и создание национальной вычислительной сети OpenAI, Anthropic и AMD суммарно вкладывают более $1 миллиарда в программу администрации президента Дональда Трампа под названием «Миссия Genesis».

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