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FiNE NEWS

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Судьи и их семьи получат бесплатное ДМС: бюджет выделил 1,52 млрд рублей на медицинское обеспечение всей судебной элиты

В мире судебной власти России произошли значительные изменения, которые обещают кардинально улучшить доступ к качественной медицине для судей и их близких.

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