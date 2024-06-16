Ивановские десантники ракетами из ПЗРК «Верба» сбили разведдрон ВСУ «Лелека»

Подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ракетами из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» уничтожили разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лелека».
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