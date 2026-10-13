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Царьград

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«Автомобилист» взял 25 игроков на 4 матча выезда в КХЛ

«Автомобилист» взял 25 игроков на 4 матча выезда в КХЛ

Екатеринбургский клуб проведёт четыре гостевых матча против «Барыса», «Авангарда», «Металлурга» и СКА, начиная с игры в Астане 14 октября.

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